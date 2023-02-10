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Гаджиев: «Если Глушаков будет физически в порядке, то поможет «НН»

Гаджиев высказался о трансфере Глушакова в «Нижний Новгород»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о трансфере полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Нормальное продолжение карьеры для него. «Нижний» в последние годы после выхода в Премьер-лигу при Александре Кержакове и Михаиле Галактионове показывал неплохую игру. Дай бог, чтобы Глушаков помог команде. Город хороший, там проводили чемпионат мира, построили стадион. Если там будет хорошая команда, это только плюс. У Глушакова есть большой и хороший опыт. Он и за сборную поиграл, и в Лиге чемпионов выступал. Важно, чтобы он был в физическом порядке. Будет в порядке — поможет команде», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19712113.shtml
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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