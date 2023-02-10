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Сегодня, 18:28

Агент Линини заявил, что футболист останется в «Краснодаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что Кевин Ленини не планирует уезжать из России.

«Кевин останется в «Краснодаре», он счастлив в этом клубе», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

«Краснодар» — один из наиболее пострадавших клубов от правила ФИФА, позволяющего легионерам приостанавливать контракты и уходить в аренду.

В нынешнем сезоне Кевин Ленини провел 11 матчей в составе «Краснодара», получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lenini-kevin-ostanetsya-v-krasnodare-on-schastliv-v-e-tom-klube/
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