Агент Линини заявил, что футболист останется в «Краснодаре»

Футбольный агент Пьер Фернандес заявил, что Кевин Ленини не планирует уезжать из России.

«Кевин останется в «Краснодаре», он счастлив в этом клубе», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

«Краснодар» — один из наиболее пострадавших клубов от правила ФИФА, позволяющего легионерам приостанавливать контракты и уходить в аренду.

В нынешнем сезоне Кевин Ленини провел 11 матчей в составе «Краснодара», получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.