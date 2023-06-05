Писарев назвал конкурентов «Зенита» в следующем сезоне

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, кто поборется с «Зенитом» РПЛ-2023/24 за чемпионство.

«Сможет ли ЦСКА навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне? Почему же именно ЦСКА? Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак» тоже навязал борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту», — приводит слова Писарева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России, отрыв от ближайшего преследователя (ЦСКА) составил 12 очков. На третьем месте финишировал «Спартак».