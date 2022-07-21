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Сегодня, 09:58

Пиняев пропустит матч «Крыльев Советов» против «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Зенита».

Вчера, 20 июля, 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета.

«Пиняев находится в клинике, проходит обследование. Он не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы самарцев.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится завтра, 22 июля. Начало — в 20.00 (мск).

В 1-м туре Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, он провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.

Сергей Пиняев. Главного таланта российского футбола Пиняева увезли с тренировки в больницу. Что случилось

Источник: https://tass.ru/sport/15270841
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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