Пиняев пропустит матч «Крыльев Советов» против «Зенита»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Зенита».

Вчера, 20 июля, 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета.

«Пиняев находится в клинике, проходит обследование. Он не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы самарцев.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится завтра, 22 июля. Начало — в 20.00 (мск).

В 1-м туре Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, он провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.