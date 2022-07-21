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Новичок ЦСКА Гайич: «Думал, что Кучаеву и Облякову по 30 лет. Удивился, когда узнал их реальный возраст»

Новичок ЦСКА Гайич думал, что Кучаеву и Облякову по 30 лет
Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок ЦСКА, защитник Милан Гайич рассказал о своих впечатлениях от одноклубников.

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, дает свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами.
Так что ЦСКА — это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА. Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера — будешь показывать это на поле», — приводит «Чемпионат» слова Гайича.

Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом.

26-летний серб дебютировал за красно-синих 16 июля в матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0). Футболист не отличился результативными действиями в игре против команды из Екатеринбурга.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4762015-novichok-cska-gajich-dumal-chto-kuchaevu-i-oblyakovu-let-30.html
Иван Обляков
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
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