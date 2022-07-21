Новичок ЦСКА Гайич: «Думал, что Кучаеву и Облякову по 30 лет. Удивился, когда узнал их реальный возраст»

Новичок ЦСКА, защитник Милан Гайич рассказал о своих впечатлениях от одноклубников.

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, дает свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами.

Так что ЦСКА — это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА. Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера — будешь показывать это на поле», — приводит «Чемпионат» слова Гайича.

Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом.

26-летний серб дебютировал за красно-синих 16 июля в матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0). Футболист не отличился результативными действиями в игре против команды из Екатеринбурга.