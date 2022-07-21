Аршавин рассказал, кто может покинуть «Зенит» этим летом
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кто может уйти из команды этим летом.
По его словам, полузащитник Кирилл Кравцов покинет «Зенит» в случае, если бразилец Вендел решит остаться в клубе.
«По позиции Кравцов не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, Кравцов уйдет», — приводит РИА «Новости» слова Аршавина.
Ранее сообщалось, что к Венделу проявляет интерес «Фламенго», однако 19 июля появилась информация о том, что 24-летний футболист продлит контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях и откажется от перехода в бразильский клуб.
20-летний Кравцов — воспитанник «Зенита». Полузащитник принял участие в 16 матчах основной команды сине-бело-голубых и не отличился результативными действиями. Во второй половине прошлого сезона он играл за «Нижний Новгород» на правах аренды, в составе нижегородцев он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 12 встречах.
11 июля агент Кравцова Андрей Талаев рассказал, что переговоры о возможном переходе футболиста в «Сочи» на правах аренды пока что находятся на паузе.
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|Кр. Советов
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2
|Сочи
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|1
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|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
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|0
|2-0
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4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
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5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Динамо
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|0
|1
|0
|1-1
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8
|Локомотив
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|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
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|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
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Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
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Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
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Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1