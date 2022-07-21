Аршавин рассказал, кто может покинуть «Зенит» этим летом

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кто может уйти из команды этим летом.

По его словам, полузащитник Кирилл Кравцов покинет «Зенит» в случае, если бразилец Вендел решит остаться в клубе.

«По позиции Кравцов не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если все разрешится нормально, Кравцов уйдет», — приводит РИА «Новости» слова Аршавина.

Ранее сообщалось, что к Венделу проявляет интерес «Фламенго», однако 19 июля появилась информация о том, что 24-летний футболист продлит контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях и откажется от перехода в бразильский клуб.

20-летний Кравцов — воспитанник «Зенита». Полузащитник принял участие в 16 матчах основной команды сине-бело-голубых и не отличился результативными действиями. Во второй половине прошлого сезона он играл за «Нижний Новгород» на правах аренды, в составе нижегородцев он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 12 встречах.

11 июля агент Кравцова Андрей Талаев рассказал, что переговоры о возможном переходе футболиста в «Сочи» на правах аренды пока что находятся на паузе.