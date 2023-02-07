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Пименов о Пиняеве в «Локомотиве»: «На него ляжет большая ответственность в 18 лет»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о перспективах Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, которые перешли в московский клуб из «Крыльев Советов» этой зимой.

«Они будут играть. Если иностранцы уйдут — будут играть в основе. Но Пиняеву всего 18 лет, и переход в «Локомотив» для него — серьезный шаг в большом футболе. В «Крыльях» он сыграл 15-20 игр и не всегда показывал стабильно высокий уровень. А повторюсь, «Локомотиву» очки нужны здесь и сейчас. Сергея купили как главную звезду, так что на него ляжет большая ответственность за судьбу команды.
Пиняев играет в зрелый футбол моментами. Ему не хватает стабильности, но это свойственно молодому игроку — это нормально. Только «Локомотив» в текущей ситуации не предоставит ему времени и возможностей для ошибок», — приводит «КП-Спорт» слова Пименова.

«Локомотив» объявил о трансфере Пиняева 28 декабря 2022 года. 18-летний россиянин подписал контракт с московским клубом на 4 года, он будет выступать за команду под 19-м номером.

Источник: «КП-Спорт»
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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