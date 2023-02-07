Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:02

Защитник «Сочи» Миладинович: «Кокорин не получил шансов проявить себя в «Фиорентине»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Сочи» Иван Миладинович считает, что нападающему «Ариса» Александру Кокорину не дали шанса проявить себя в «Фиорентине».

«Переход в «Фиорентину» — это было заслуженно, просто Саша не получил шансов. Он еще мучился с травмами. На тот момент его конкурентом был Влахович, которого потом «Ювентус» купил за 80 миллионов. Саше было тяжело. В целом он готов к игре в хороших европейских чемпионатах», — приводит слова Миладиновича «РИА» Новости.

Россиянин принадлежит «Фиорентине», но сейчас выступает на правах аренды за «Арис». За итальянскую команду он сыграл в 11 встречах и не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне он провел за кипрскую команду 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230207/futbol-1850191475.html
Александр Кокорин
Иван Миладинович
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Сочи
ФК Фиорентина
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Петржела: «Кокорин — это Кокорин, ума у него мало»
Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Кокорин ставил деньги превыше всего
Кокорин номинирован на звание лучшего игрока «Ариса» по итогам января
Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» в матче чемпионата Кипра против «Паралимни»
Кокорин рассказал, как прошла его адаптация в «Арисе»
Кокорин: «Конечно, я очень хочу вернуться в сборную. Носить российскую майку — невероятное чувство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Слуцкий мне неинтересен, он в «Рубине» все доказал. Я уважаю Мостового»

Пименов о Пиняеве в «Локомотиве»: «На него ляжет большая ответственность в 18 лет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости