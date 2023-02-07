Защитник «Сочи» Миладинович: «Кокорин не получил шансов проявить себя в «Фиорентине»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович считает, что нападающему «Ариса» Александру Кокорину не дали шанса проявить себя в «Фиорентине».

«Переход в «Фиорентину» — это было заслуженно, просто Саша не получил шансов. Он еще мучился с травмами. На тот момент его конкурентом был Влахович, которого потом «Ювентус» купил за 80 миллионов. Саше было тяжело. В целом он готов к игре в хороших европейских чемпионатах», — приводит слова Миладиновича «РИА» Новости.

Россиянин принадлежит «Фиорентине», но сейчас выступает на правах аренды за «Арис». За итальянскую команду он сыграл в 11 встречах и не отличился результативными действиями.

В текущем сезоне он провел за кипрскую команду 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.