Голдобин считает, что Бабич мог бы стать защитником в хоккее: «Неплохо бы силовые исполнял с Мироновым в паре»
Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Николай Голдобин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто из футболистов красно-белых может сыграть в хоккей.
— А из футболистов «Спартака» кто бы мог выйти на лед?
— Мне кажется, Бабич был бы хорошим защитником. Он такой большой, неплохо бы силовые исполнял.
— С Мироновым в паре?
— Да.
В текущем сезон Бабич провел 29 игр за «Спартак», в которых забил два гола.
