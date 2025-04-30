Голдобин считает, что Бабич мог бы стать защитником в хоккее: «Неплохо бы силовые исполнял с Мироновым в паре»

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Николай Голдобин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто из футболистов красно-белых может сыграть в хоккей.

— А из футболистов «Спартака» кто бы мог выйти на лед?

— Мне кажется, Бабич был бы хорошим защитником. Он такой большой, неплохо бы силовые исполнял.

— С Мироновым в паре?

— Да.

В текущем сезон Бабич провел 29 игр за «Спартак», в которых забил два гола.