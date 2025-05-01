Петржела назвал ошибкой решение «Динамо» уволить Личку

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Динамо» определенно совершило ошибку. Но это их решение, и Марцел должен его уважать. Уверен, он стал бы легендой клуба, если бы они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», — сказал Петржела «СЭ».

Чешский специалист возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

После 26 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками.