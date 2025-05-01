Футбол
1 мая, 14:31

Петржела назвал ошибкой решение «Динамо» уволить Личку

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Динамо» определенно совершило ошибку. Но это их решение, и Марцел должен его уважать. Уверен, он стал бы легендой клуба, если бы они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», — сказал Петржела «СЭ».

Марцел Личка.Официально: Личка и «Динамо» — все! Клуб объявил о расставании с тренером

Чешский специалист возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые до последнего тура претендовали на золото РПЛ в сезоне-2023/24 и заняли третье место в чемпионате.

После 26 туров «Динамо» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками.

Властимил Петржела
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
  • Nikolaevich

    Вот мне интересно пан Властимил работал в РФ 19 лет назад,3 года в Зените.Уже 7 лет без работы. Почему его мнение сюда выносят?!Ему что специально звонил писака?!Ну уморили,кому это важно и интересно может быть:man_facepalming:

    01.05.2025

  • Динамов

    Нет, убогий чех, это не ошибка - это КАРА за всё то зло, что Личка причинил болельщикам Динамо! И ошибка тут только в том, что не вмешался ВВП чтобы уволить и Гафина с Пивоваровым - двух чудовищных особей с нулевым уровнем мастерства в своей профессии.

    01.05.2025

  • Valekka

    Насчёт ошибки-это следующий сезон покажет.Но вот странно руководство Динамо себя повело : сначала объявляют открытие переговоров по продлению контракта,а потом увольняют за 2 дня.Интересные переговоры,прям крайне радикальные.Думается,такие же "переговоры" и в Локо проведут.Не удивлюсь,увидев Личку на Шпалах!!!

    01.05.2025

  • bond1951

    тут я согласен скажи серега.........

    01.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

