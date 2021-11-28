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Петржела: «ЦСКА не сможет попасть в еврокубки! «Локомотив» и «Спартак» сильнее»

22:20
28 ноября. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре 16-го тура Тинькофф РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (2:0).

«Перед игрой я говорил, что «Зенит» спокойно победит, потому что они намного сильнее. Так и получилось. «Зенит» спокойно станет чемпионом. ЦСКА же не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере «Локомотив», «Спартак» сильнее армейцев, они и имеют больше шансов попасть в еврокубки», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. ЦСКА расположился на шестом месте.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 65 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 65 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры