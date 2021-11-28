Петржела: «ЦСКА не сможет попасть в еврокубки! «Локомотив» и «Спартак» сильнее»
22:20
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игре 16-го тура Тинькофф РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (2:0).
«Перед игрой я говорил, что «Зенит» спокойно победит, потому что они намного сильнее. Так и получилось. «Зенит» спокойно станет чемпионом. ЦСКА же не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере «Локомотив», «Спартак» сильнее армейцев, они и имеют больше шансов попасть в еврокубки», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Динамо» на четыре очка. ЦСКА расположился на шестом месте.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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