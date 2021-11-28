Алексей Березуцкий хотел бы видеть Вагнера Лав в ЦСКА
22:18
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что был бы непротив возвращения нападающего Вагнера Лав в московский клуб.
«Мы все хорошо знаем Вагнера. Такой вариант есть. Все знают его способности», — заявил тренер.
37-летний футболист покинет «Кайрат» по окончании контракта — в декабре.
Бразилец также выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С армейцами он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.
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