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Алексей Березуцкий хотел бы видеть Вагнера Лав в ЦСКА

22:18
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что был бы непротив возвращения нападающего Вагнера Лав в московский клуб.

«Мы все хорошо знаем Вагнера. Такой вариант есть. Все знают его способности», — заявил тренер.

37-летний футболист покинет «Кайрат» по окончании контракта — в декабре.

Бразилец также выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. С армейцами он трижды стал чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры