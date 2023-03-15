Петрушин: «Не думаю, что случится отставка Йокановича. Все-таки ему дадут сезон доработать»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о возможной отставке сербского специалиста Славиши Йокановича из «Динамо».

«Такое уже не первый сезон происходит с «Динамо». И не только с Йокановичем. С предыдущим тренером была абсолютна такая ситуация. В прошлом сезоне «Динамо» боролось за чемпионство, но весной потерпело пять поражений. Не думаю, что случится отставка Йокановича. Все-таки человеку дадут сезон доработать, но все зависит от того, как «Динамо» проведет оставшиеся матчи. Следующая игра на Кубок России с «Зенитом» — очень важная», — приводит «РБ Спорт» слова Петрушина.

Йоканович возглавил московский клуб летом 2022 года. Соглашение с сербским тренером заключено по схеме «1+1+1». Сообщается, что контракт будет продлен, если бело-голубые финишируют в чемпионате России в первой тройке.

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ, набрав 32 очка за 19 туров.