Форвард «Оренбурга» Обухов заявил, что готов играть каждый матч по 90 минут

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился своими впечатлениями от возвращения на поле.

«Эмоции от возвращения самые положительные. Рад вернуться, зная, что все позади. Рад за команду, это была очень важная победа, которая оставляет нам возможность бороться за пятерку. К сожалению, мне не удалось забить, но на тот момент, когда я вышел на поле, все ребята уже подустали, поэтому играли от обороны», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Также он заявил, что готов играть каждый матч по 90 минут.

«Я готов. После «Сочи» выполнял полный цикл тренировок, занимался в полном режиме», — добавил футболист.

В матче 19-го тура против «Сочи» (0:4) 31-летний форвард получил 14 минут игрового времени. Эта игра стала для Обухова первой в текущем сезоне после завершения дисквалификации, связанной употреблением допинга.