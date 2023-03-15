Голкипер молодежки ЦСКА Сарраф получил вызов в сборную Сирии

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф вызван в сборную Сирии, сообщает Федерация футбола Сирии.

18-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Он имеет двойное гражданство — российское и сирийское. В текущем сезоне Сарраф провел 9 матчей в ЮФЛ-1, пропустил 10 голов и дважды отстоял на ноль.

Сборная Сирии сыграет два товарищеских матча: 25 марта она встретится с Таиландом, а 28 марта проведет игру против Бахрейна.