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Сегодня, 17:34

Петрушин — о переходе Лички в «Динамо»: «Не стоит забывать, что «Оренбург» побеждал на искусственном поле»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин рассказал, что думает о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в московскую команду.

«Знаете, с предыдущими тренерами тоже надеялись, что будет все нормально. Но я бы так сказал, 50 на 50. Не делал бы скоропалительных заявлений, вот придет и все изменится. Здесь вопрос в другом. Он создал очень хорошую команду, «Оренбург», тут никаких вопросов. Но не стоит забывать, что «Оренбург» была в основном домашняя команда. Это связано с тем, что «Оренбург» единственная команда, которая играет на искусственном покрытии. Естественно, что команды, которые приезжают, им намного сложнее. Нужно приноровиться, да и ноги садятся. Поэтому нельзя не учитывать этот фактор», — приводит «Спорт День за Днем» слова Петрушина.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички. 14 июня сам чешский специалист сообщил, что его представитель ведет переговоры с московской командой.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/petrushin-o-lichke-v-dinamo-ne-zabyvayte-chto-orenburg-pobezhdal-na-iskusstvennom-pole
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Марцел Личка
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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 20 1 4
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