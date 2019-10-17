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Петров тренировался в общей группе «Краснодара»

11:45
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров провел тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт «быков». 28-летний футболист сыграл за сборную России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Кипра (5:0) и получил травму ноги в первом тайме встречи.

Защитник Кипра Костас Лаифис сфолил на Петрове на 27-й минуте матча. Футболист «быков» покинул поле из-за повреждения на 37-й минуте игры.

«Краснодар» готовится к матчу 13-го тура РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет 20 октября в Москве.

В текущем сезоне Петров принял участие в 21 игре за «Краснодар», забил один гол и отдал 4 голевые передачи.

Фотография ноги Петрова после фола игрока Кипра в матче с Россией

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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