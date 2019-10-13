Фотография ноги Петрова после фола игрока Кипра в матче с Россией

Официальный Twitter сборной России опубликовал фотографию защитника Сергея Петрова, который получил травму в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Кипра. Игра проходит в Никосии на стадионе «GSP».

Защитник Кипра Костас Лаифис сфолил на 28-летнем Петрове на 27-й минуте встречи, за что главный арбитр матча Срджан Йованович показал ему красную карточку.

Сам Петров покинул поле из-за повреждения на 37-й минуте игры. Вместо него на поле появился Вячеслав Караваев.

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019

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