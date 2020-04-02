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Песьяков сыграл с детьми в футбол

23:11
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Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила видео с домашней тренировкой мужа в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Песьяков вместе с детьми дома сыграл в футбол.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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