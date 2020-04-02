Песьяков сыграл с детьми в футбол
23:11
Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила видео с домашней тренировкой мужа в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
Песьяков вместе с детьми дома сыграл в футбол.
Домашняя тренировка Сергея Песьякова ??— Football Club Rostov (@rostovfc) April 2, 2020
Видео из Instagram Ксении Песьяковой.#ДомасРостовом #МыРостов pic.twitter.com/gB2DzRrURf
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
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