Песьяков сыграл с детьми в футбол

Жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Ксения выложила видео с домашней тренировкой мужа в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Песьяков вместе с детьми дома сыграл в футбол.

Домашняя тренировка Сергея Песьякова ??



Видео из Instagram Ксении Песьяковой.#ДомасРостовом #МыРостов pic.twitter.com/gB2DzRrURf — Football Club Rostov (@rostovfc) April 2, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.