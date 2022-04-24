Песьяков заявил, что ему хочется верить в ВАР

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2), отметив, что очень устал.

По словам экс-голкипера красно-белых, ему тяжело рассуждать о судействе, так как он не видел повторов.

«Заслуженная ли победа? Тяжело говорить. Вообще игра очень яркая, — отметил Песьяков. — В линии защиты было не очень стабильно, я устал. Очень рад победе. Матчи со «Спартаком» для меня уже давно неособенные, ничего такого.

Хочется верить в ВАР. Если по телевизору непонятно, даже не знаю, что еще может помочь арбитрам. По эпизодам я не знаю, повторов не видел. В моменте с голом вроде был оффсайд.

Вообще я против ВАР".