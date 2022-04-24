Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2), которая стала для команды четвертой подряд.

«Конечно, мы хотели победить, даже когда «Спартак» сравнял в концовке. Оставалось 3-4 минуты. Даже вничью такой матч не хочется завершать, если говорить по игре. Ребята много сделали, действовали хорошо, хотелось, чтобы победа стала компенсацией за их работу. Это в конце концов случилось, слава богу.

Кто решал, что Соу будет бить пенальти в конце? У нас есть список пенальтистов, там были Полоз и Комличенко, которые уже ушли с поля. Соу не было в списке, потому что он не вышел в стартовом составе, но он бил пенальти и на сборах, и в карьере. Матчи со «Спартаком» для меня ничем не отличаются от других? Эмоции у меня были и после «Локомотива», и после «Крыльев». Другое дело, что нам нужны очки, мы говорили об этом. У «Ростова» давно не было трех побед подряд, а теперь уже 4 подряд. При мне такого точно еще не было. Несмотря на сложности и трудности, отъезд легионеров. Играют, можно сказать, мальчики из дубля. 4 победы подряд — это что-то запредельное», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Карпин.

«Ростов» с 34 очками в 26 играх занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.