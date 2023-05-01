Песьяков ответил на вопрос, какие премиальные получит «Ростов» в случае попадания в тройку

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, предусмотрены ли для команды премиальные в случае попадания в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

— Предусмотрены ли премиальные для команды в случае попадания в тройку по итогам сезона?

— Только если виртуальные.

— В «Ростове» вовремя платят зарплату?

— Бывает, да.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 25 матчах.