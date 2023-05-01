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Песьяков выразил недовольство судейством Левникова в матче со «Спартаком»: «Не знаю, почему он передумал свистеть фол на Миронове»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков.
Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в разговоре с «СЭ» высказался о работе главного арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос. У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», — сказал Песьяков «СЭ».

В концовке встречи «Спартак» ушел от поражения благодаря голу Соболева в добавленное время. После этого «Ростов» с 50 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая красно-белых на одно очко.

Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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