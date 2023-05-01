Песьяков выразил недовольство судейством Левникова в матче со «Спартаком»: «Не знаю, почему он передумал свистеть фол на Миронове»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в разговоре с «СЭ» высказался о работе главного арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? Учитывая, что судья добавил три минуты, есть смысл задать такой вопрос. У меня больше претензий к тому, что до этого фолили на Миронове в центре поля. Это чистый фол. Я видел своими глазами, как судья поднес свисток. Не знаю, почему он передумал свистеть», — сказал Песьяков «СЭ».

В концовке встречи «Спартак» ушел от поражения благодаря голу Соболева в добавленное время. После этого «Ростов» с 50 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая красно-белых на одно очко.