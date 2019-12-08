Стал известен стартовый состав «Ростова» на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака», информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.00 (мск).

В заявку команды Валерия Карпина не попал хавбек Роман Еременко. Вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Ивелин Попов — выйдут с первых минут у «Ростова». Ранее эти игроки выступали за красно-белых.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков — Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов — Байрамян, Норманн, Ив. Попов, Зайнутдинов, Ионов — Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Ден. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

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