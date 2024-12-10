Первый тренер Соболева рассказал, как нападающему улучшить свою игру в новом году

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» рассказал, что нужно улучшить форварду петербуржцев в весенней части сезона-2024/25.

«Ему нужно попасть в командую игру. Пока он не попадает в то, во что они играют. То есть очень мало таких передач в центр. В «Спартаке» были длинные, продольные передачи, которые он мог принять, сбросить партнеру. Здесь пока в центре мячи он не получает. Всю команду физически выровнять надо. Чтобы все выглядели лучше функционально и заряжены были», — сказал Горбунов «СЭ».

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В 11 матчах сезона РПЛ 27-летний форвард не сумел совершить ни одного результативного действия. В FONBET Кубке России на счету Соболева два гола и одна передача.

(Александр Абустин)