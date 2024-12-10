«Пари НН» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС после матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Нижегородский клуб попросил разобрать эпизод с голом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на 62-й минуте встречи.

По итогам 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.