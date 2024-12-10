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Сегодня, 12:08

Пивоваров: «Мы обсуждаем участие Мостового в медийных активностях «Динамо»

Даниил Аршавский
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб рассматривает возможность сотрудничества с бывшим футболистом Александром Мостовым.

«Мы обсуждаем его участие в наших медийных активностях, недавно наш клуб взял награду за лучшую работу в этом направлении. Александр является известной фигурой. Возможно, вы видели фотографию Мостового в образе царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Надеемся, что и в дальнейшем Александр будет с нами взаимодействовать», — цитирует Пивоварова ТАСС.

С 2023 года Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
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РПЛ
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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