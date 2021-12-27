Первый тренер новичка «Спартака» Николсона оценил перспективы игрока в московском клубе

Эндрю Прайс, тренировавший новичка «Спартака» Шамара Николсона в его первой профессиональной команде «Бойз Таун» из Кингстона, оценил важность его перехода для Ямайки и предположил, как он себя проявит в новой команде.

«Это, безусловно, огромное событие для народа Ямайки. Для нас большое достижение, что Шамар перешел в один из крупнейших клубов России и всей Европы. Все средства массовой информации Ямайки сейчас ежедневно говорят об этом переходе. Куда бы ни пошел Шамар, люди на Ямайке следуют за ним. С Москвой будет то же самое, и за «Спартаком» на Ямайке теперь будут внимательно следить.

«Спартак» принял мудрое решение, подписав его. Он забьет много голов за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в «Спартаке» после себя наследие», — сказал Прайс Metaratings.ru .

Николсон перешел в столичный клуб из бельгийского «Шарлеруа».

За сборную Ямайки футболист провел 29 игр, в которых записал на свой счет 10 голов.