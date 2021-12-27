Первый тренер новичка «Спартака» Николсона оценил перспективы игрока в московском клубе
Эндрю Прайс, тренировавший новичка «Спартака» Шамара Николсона в его первой профессиональной команде «Бойз Таун» из Кингстона, оценил важность его перехода для Ямайки и предположил, как он себя проявит в новой команде.
«Это, безусловно, огромное событие для народа Ямайки. Для нас большое достижение, что Шамар перешел в один из крупнейших клубов России и всей Европы. Все средства массовой информации Ямайки сейчас ежедневно говорят об этом переходе. Куда бы ни пошел Шамар, люди на Ямайке следуют за ним. С Москвой будет то же самое, и за «Спартаком» на Ямайке теперь будут внимательно следить.
«Спартак» принял мудрое решение, подписав его. Он забьет много голов за московский клуб. У него большое желание играть и доказывать свою силу. Я уверен, что он преуспеет и оставит в «Спартаке» после себя наследие», — сказал Прайс Metaratings.ru .
Николсон перешел в столичный клуб из бельгийского «Шарлеруа».
За сборную Ямайки футболист провел 29 игр, в которых записал на свой счет 10 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/byvshiy-trener-nikolsona-on-zabyet-mnogo-golov-za-spartakom-i-ostavit-posle-sebya-nasledie-1157921/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю