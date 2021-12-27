«Динамо» опубликовало новогодний ролик, посвященный болельщикам
«Динамо» на YouTube-канале опубликовало новогодний ролик, посвященный болельщикам команды.
«На протяжении всего года вы поддерживали нас на трибунах и у экранов. Футбол ушел на новогодние каникулы, и теперь мы хотим поделиться своей поддержкой с вами!
Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового... Пусть все получится в 2022 году! Болеем за вас так же эмоционально", — говорится в описании ролика.
После 18 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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