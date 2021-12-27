«Динамо» опубликовало новогодний ролик, посвященный болельщикам

«Динамо» на YouTube-канале опубликовало новогодний ролик, посвященный болельщикам команды.

«На протяжении всего года вы поддерживали нас на трибунах и у экранов. Футбол ушел на новогодние каникулы, и теперь мы хотим поделиться своей поддержкой с вами!

Сейчас каждый из нас находится в ожидании чего-то нового... Пусть все получится в 2022 году! Болеем за вас так же эмоционально", — говорится в описании ролика.

После 18 туров Тинькофф РПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.