Первый матч Николич проведет с «Динамо»

«Локомотив» и «Динамо» договорились провести товарищеский матч, сообщает Telegram-канал «Sport_inside».

По сведениям источника, руководители команд договорились о проведении товарищеской встречи 7 июня. Игра состоится в Черкизово без зрителей.

По данным «СЭ», окончательно спарринг еще не утвержден. Он пройдет в случае одобрения властей.

«Локомотив» после окончания контракта у Юрия Семина возглавил Марко Николич. «Железнодорожники» с 41 очком идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков. «Динамо» с 30 баллами — на шестой строчке.