Первые 10 туров Ваноли провел хуже Витории, но вровень с Тедеско
В первых десяти турах под руководством Паоло Ваноли «Спартак» набрал 14 очков, одержав четыре победы при двух ничьих и четырех поражениях. Итальянский специалист повторил результаты Невио Скалы в сезоне-2004 и Доменико Тедеско в сезоне-2019/20. Слабее работу с красно-белыми начинали только латвиец Александр Старков (2004-2005) и датчанин Микаэль Лаудруп (2008-2009).
Предшественник Ваноли Руй Витория в первых 10 матчах набрал 16 очков. Рекорд команды принадлежит Станиславу Черчесову (23 очка). На один балл от него отстал Массимо Каррера, на два — Олег Романцев и Георгий Ярцев.
Первые 10 матчей в чемпионате России для главных тренеров «Спартака»
|
Тренер
|
Год
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Олег Романцев
|
1992
|
6
|
3
|
1
|
14-5
|
21
|
Георгий Ярцев
|
1996
|
6
|
3
|
1
|
16-4
|
21
|
Андрей Чернышов
|
2003
|
5
|
0
|
5
|
19-22
|
15
|
Владимир Федотов
|
2003, 2006
|
4
|
3
|
3
|
11-8
|
15
|
Невио Скала
|
2004
|
4
|
2
|
4
|
20-19
|
14
|
Александр Старков
|
2004-2005
|
3
|
3
|
4
|
12-13
|
12
|
Станислав Черчесов
|
2007
|
7
|
2
|
1
|
21-9
|
23
|
Микаэль Лаудруп
|
2008-2009
|
3
|
3
|
4
|
10-11
|
12
|
Валерий Карпин
|
2010
|
6
|
2
|
2
|
18-7
|
20
|
Унаи Эмери
|
2012
|
6
|
1
|
3
|
20-16
|
19
|
Мурат Якин
|
2014
|
5
|
2
|
3
|
13-12
|
17
|
Дмитрий Аленичев
|
2015
|
5
|
2
|
3
|
14-12
|
17
|
Массимо Каррера
|
2016
|
7
|
1
|
2
|
14-7
|
22
|
Олег Кононов
|
2018-2019
|
6
|
2
|
2
|
17-9
|
20
|
Доменико Тедеско
|
2019-2020
|
4
|
2
|
4
|
11-8
|
14
|
РуйВитория
|
2021
|
5
|
1
|
4
|
11-8
|
16
|
Паоло Ваноли
|
2022
|
4
|
2
|
4
|
15-12
|
14
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0