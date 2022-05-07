Первые 10 туров Ваноли провел хуже Витории, но вровень с Тедеско

В первых десяти турах под руководством Паоло Ваноли «Спартак» набрал 14 очков, одержав четыре победы при двух ничьих и четырех поражениях. Итальянский специалист повторил результаты Невио Скалы в сезоне-2004 и Доменико Тедеско в сезоне-2019/20. Слабее работу с красно-белыми начинали только латвиец Александр Старков (2004-2005) и датчанин Микаэль Лаудруп (2008-2009).

Предшественник Ваноли Руй Витория в первых 10 матчах набрал 16 очков. Рекорд команды принадлежит Станиславу Черчесову (23 очка). На один балл от него отстал Массимо Каррера, на два — Олег Романцев и Георгий Ярцев.

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