Промес догнал Цымбаларя по играм за «Спартак» в чемпионате
Матч против «Урала» (3:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ стал для Квинси Промеса 146-м в составе «Спартака» в чемпионатах России.
В списке гвардейцев команды голландец сравнялся с капитаном красно-белых конца 1990-х Ильей Цымбаларем. Делящих седьмое место Александра Филимонова и Дениса Глушакова Квинси догонит в следующем туре, Сергея Паршивлюка — через игру.
Кстати, занимающий 11-е место Роман Зобнин отстает от Промеса на один матч.
Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Егор Титов
|
Россия
|
1995-2008
|
324
|
Дмитрий Комбаров
|
Россия
|
2010-2019
|
226
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1992-2000, 2011
|
192
|
Дмитрий Хлестов
|
Россия
|
1992-2000, 2002
|
183
|
Евгений Макеев
|
Россия
|
2009-2016
|
165
|
Сергей Паршивлюк
|
Россия
|
2007-2016
|
148
|
Денис Глушаков
|
Россия
|
2013-2019
|
147
|
Александр Филимонов
|
Россия
|
1996-2001
|
147
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1993-1999
|
146
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
146
|
Роман Зобнин
|
Россия
|
2016-н.в.
|
145
|
Дмитрий Аленичев
|
Россия
|
1994-1998, 2004-2005
|
143
|
Дмитрий Ананко
|
Росси
|
1992-2002
|
143
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2003-2008
|
141
|
Мартин Йиранек
|
Чехия
|
2004-2010
|
136
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0