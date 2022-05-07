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Сегодня, 18:22

Промес догнал Цымбаларя по играм за «Спартак» в чемпионате

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч против «Урала» (3:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ стал для Квинси Промеса 146-м в составе «Спартака» в чемпионатах России.

В списке гвардейцев команды голландец сравнялся с капитаном красно-белых конца 1990-х Ильей Цымбаларем. Делящих седьмое место Александра Филимонова и Дениса Глушакова Квинси догонит в следующем туре, Сергея Паршивлюка — через игру.

Кстати, занимающий 11-е место Роман Зобнин отстает от Промеса на один матч.

Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Егор Титов

Россия

1995-2008

324

Дмитрий Комбаров

Россия

2010-2019

226

Андрей Тихонов

Россия

1992-2000, 2011

192

Дмитрий Хлестов

Россия

1992-2000, 2002

183

Евгений Макеев

Россия

2009-2016

165

Сергей Паршивлюк

Россия

2007-2016

148

Денис Глушаков

Россия

2013-2019

147

Александр Филимонов

Россия

1996-2001

147

Илья Цымбаларь

Россия

1993-1999

146

Квинси Промес

Голландия

2014-2018, 2021-н.в.

146

Роман Зобнин

Россия

2016-н.в.

145

Дмитрий Аленичев

Россия

1994-1998, 2004-2005

143

Дмитрий Ананко

Росси

1992-2002

143

Роман Павлюченко

Россия

2003-2008

141

Мартин Йиранек

Чехия

2004-2010

136

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Илья Цымбаларь
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 0 : 1
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

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