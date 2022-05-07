Промес догнал Цымбаларя по играм за «Спартак» в чемпионате

Матч против «Урала» (3:1) в 28-м туре Тинькофф РПЛ стал для Квинси Промеса 146-м в составе «Спартака» в чемпионатах России.

В списке гвардейцев команды голландец сравнялся с капитаном красно-белых конца 1990-х Ильей Цымбаларем. Делящих седьмое место Александра Филимонова и Дениса Глушакова Квинси догонит в следующем туре, Сергея Паршивлюка — через игру.

Кстати, занимающий 11-е место Роман Зобнин отстает от Промеса на один матч.

Лидеры по матчам за «Спартак» в чемпионатах России