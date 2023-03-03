«Факел» — «Химки»: в пользу воронежцев не назначены два пенальти

На 73-й минуте матча 18-го тура «Факел» — «Химки» арбитр Артем Чистяков во второй раз ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде игрок подмосковной команды Петар Голубович попал рукой Хызыру Аппаеву в лицо и ткнул ему пальцами в глаз. В результате защитник выиграл борьбу за мяч.

Судья фол не зафиксировал, а ВАР Антон Фролов в его действия не вмешался.

Еще один пенальти не был назначен на 8-й минуте, когда в штрафной площади защитник «Химок» Лео Андраде корпусом и рукой толкнул в спину Аппаева, который готовился принять мяч.