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«Факел» — «Химки»: в пользу воронежцев не назначены два пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод в матче «Факел» — «Химки».
Фото Скриншот трансляции

На 73-й минуте матча 18-го тура «Факел» — «Химки» арбитр Артем Чистяков во второй раз ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде игрок подмосковной команды Петар Голубович попал рукой Хызыру Аппаеву в лицо и ткнул ему пальцами в глаз. В результате защитник выиграл борьбу за мяч.

Судья фол не зафиксировал, а ВАР Антон Фролов в его действия не вмешался.

Еще один пенальти не был назначен на 8-й минуте, когда в штрафной площади защитник «Химок» Лео Андраде корпусом и рукой толкнул в спину Аппаева, который готовился принять мяч.

Арбитр Артем Чистяков. «Факел» — «Химки»: судья не назначил пенальти в пользу воронежцев и не вынес им три предупреждения

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Артем Чистяков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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