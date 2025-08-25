Перрен заявил о желании выучить русский язык: «Хотелось бы сделать это побыстрее»

Французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен в разговоре с «СЭ» рассказал, будет ли он учить русский язык.

«Конечно, я хочу учить русский. Это сложно, но я хочу это сделать. Сколько времени на это уйдет? Не знаю. Хотелось бы побыстрее», — сказал Перрен «СЭ».

23 июля «Краснодар» объявил о трансфере Перрена из французского «Осера». В этом сезоне полузащитник провел 4 матча за быков во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.