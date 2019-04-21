19:04 | Футбол — РПЛ

"Перемен требуют наши сердца". Мощный перфоманс фанатов "Спартака"

Баннер болельщиков "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ" Баннер болельщиков "Спартака". Фото ФК "Спартак"
Баннер болельщиков "Спартака". Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Болельщики "Спартака" подготовили красочный баннер к матчу 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". На нем изображен фанат, держащий в руках горящее сердце, а также содержится надпись: "Перемен требуют наши сердца". 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке. 

 

Спартак - Енисей

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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