"Перемен требуют наши сердца". Мощный перфоманс фанатов "Спартака"

Болельщики "Спартака" подготовили красочный баннер к матчу 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". На нем изображен фанат, держащий в руках горящее сердце, а также содержится надпись: "Перемен требуют наши сердца".

#СпартакЕнисей Перемен требуют наши сердца! Перфоманс фанатов "Спартака" pic.twitter.com/7ByyZ7OY7s – СЭ Спартак (@spartak_se) 21 апреля 2019 г. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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