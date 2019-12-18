«Переходи на резиновых женщин». Дмитрий Комбаров вступился за свою жену в Instagram

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram фотографию с супругой Татьяной. Пара проводит отпуск в ОАЭ.

«Пластмассовые женщины надоели», — написал в комментариях под фото пользователь hail_beats. На что Дмитрий Комбаров ответил: «Пластмассовые надоели? Переходи на резиновые».

hail_beats: «Дима, у меня настоящая. Вперед, «Спартак»!»

kombarov 23 : «Счастья вам, долгих лет совместной жизни! Не скучайте!»

В текущем сезоне 32-летний Комбаров провел 14 матчей за самарцев и не отметился результативными действиями.