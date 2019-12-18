«Переходи на резиновых женщин». Дмитрий Комбаров вступился за свою жену в Instagram
21:44
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram фотографию с супругой Татьяной. Пара проводит отпуск в ОАЭ.
«Пластмассовые женщины надоели», — написал в комментариях под фото пользователь hail_beats. На что Дмитрий Комбаров ответил: «Пластмассовые надоели? Переходи на резиновые».
hail_beats: «Дима, у меня настоящая. Вперед, «Спартак»!»
kombarov23: «Счастья вам, долгих лет совместной жизни! Не скучайте!»
В текущем сезоне 32-летний Комбаров провел 14 матчей за самарцев и не отметился результативными действиями.
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