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«Переходи на резиновых женщин». Дмитрий Комбаров вступился за свою жену в Instagram

21:44
Дмитрий Комбаров оригинально пошутил над пользователем в Instagram. Фото instagram.com
Дмитрий Комбаров оригинально пошутил над пользователем в Instagram. Фото instagram.com
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram фотографию с супругой Татьяной. Пара проводит отпуск в ОАЭ.

«Пластмассовые женщины надоели», — написал в комментариях под фото пользователь hail_beats. На что Дмитрий Комбаров ответил: «Пластмассовые надоели? Переходи на резиновые».

hail_beats: «Дима, у меня настоящая. Вперед, «Спартак»!»

kombarov23: «Счастья вам, долгих лет совместной жизни! Не скучайте!»

В текущем сезоне 32-летний Комбаров провел 14 матчей за самарцев и не отметился результативными действиями.

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