Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:54

Источник назвал трех кандидатов на замену Бородюку в «Торпедо»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Торпедо» выбирает из трех кандидатов на замену главному тренеру команды Александру Бородюку в случае его увольнения, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в шорт-лист московского клуба входят бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко и Сергей Юран, который покидает «Химки».

Бородюк тренирует «Торпедо» с 2021 года. Контракт 59-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2023 года.

После четырех туров Российской премьер-лиги автозаводцы набрали одно очко и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
2
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ахмат» продлил контракт с Беришей до 2025 года
Источник в совете директоров «Торпедо» назвал фальшивкой информацию о списке кандидатов на замену Бородюка
В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана
Карпин: «Писарев в «Химках»? Я не в курсе»
Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Бородавко заявил, что Вяльбе может помочь «Спартаку»: «Она уже показала себя как эффективный менеджер!»
«Ахмат» продлил контракт с Беришей до 2025 года
Семин — об отставке Юрана: «Странное решение! Он профессионально сработал в «Химках»
Источник в совете директоров «Торпедо» назвал фальшивкой информацию о списке кандидатов на замену Бородюка
В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана
Карпин: «Писарев в «Химках»? Я не в курсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тигиев — о Каррере: «Он говорил: «Есть у вас яйца или нет?!»

Переход защитника «Фламенго» Перейры в «Краснодар» близок к срыву
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости