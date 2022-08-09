Источник назвал трех кандидатов на замену Бородюку в «Торпедо»

«Торпедо» выбирает из трех кандидатов на замену главному тренеру команды Александру Бородюку в случае его увольнения, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в шорт-лист московского клуба входят бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко и Сергей Юран, который покидает «Химки».

Бородюк тренирует «Торпедо» с 2021 года. Контракт 59-летнего специалиста с клубом рассчитан до 2023 года.

После четырех туров Российской премьер-лиги автозаводцы набрали одно очко и занимают 15-е место в турнирной таблице.