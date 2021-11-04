«Спартак» может купить вратаря «Балтики» Бориско за 20 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», «Спартак» ведет переговоры по трансферу вратаря «Балтики» и молодежной сборной России Максима Бориско.

По нашей информации, красно-белые готовы подписать 21-летнего голкипера за 20 миллионов рублей — эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных. Первым о возможном трансфере Бориско написал Telegram-канал «Спартак КБ Телега».

В сезоне-2021/22 Бориско провел 13 матчей за «Балтику» и пропустил 8 мячей, проведя 7 игр на ноль. Нынешний контракт вратаря с калининградским клубом действует до конца июня 2022 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 300 тысяч евро.