Семин назвал свою самую большую ошибку во время работы в «Ростове»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о времени работе в клубе с юга России.

— Приход в «Ростов» — ваша ошибка? Если была возможно вернуться назад, согласились бы на это предложение?

— Согласился бы. Это не было ошибкой. Это было желание прийти в такой клуб, за который болеет много людей. Прекрасный город, я получил новые знания. Ошибка только одна — проигрыш в Кубке команде из второй лиги. Вот здесь — моя ошибка. А приход в клуб — ни в коем случае. Я приобрел много новых друзей. Увидел, как развивается футбол на периферии, а не в Москве. Хороший жизненный багаж.

— Говорят, что проигрыш «Чайке» стал решающим фактором вашего ухода.

— Раз говорят — значит, так и есть.

— В «Локомотиве» вы всегда подходили к болельщикам и благодарили их за поддержку. Глебов после матча с «Чайкой» извинялся перед болельщиками. Вы там были?

— Нет. Это была моя большая ошибка, что я не подошел. Я ушел в раздевалку, очень расстроенный. Нужно всегда подходить. Мы играем ради болельщиков. Вот сейчас была пандемия и футбол был пресным во всем мире. Сейчас, как пустили на трибуны — другое дело. Поинтересней пошли матчи. Энергетика должна быть. Без болельщиков футбола нет.