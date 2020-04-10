«Перед сменой ему измерили температуру, выдали маску и перчатки». Аршавин поработал курьером

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин принял участие в клубной акции и поработал курьером.

Экс-форвард сине-бело-голубых поучаствовал в бесплатной доставке продуктов болельщикам команды старше 65 лет и представителям маломобильных групп населения. Аршавин соблюдал все необходимые меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса, перед началом работы ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.

— Бесплатная доставка! — подписал свое фото в Instagram Аршавин.