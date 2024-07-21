Перед матчем «Спартак» — «Оренбург» провели замер температуры

Директор стадиона «Газовик» Андрей Клемешов рассказал, что перед матчем 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком» на арене был произведен замер температуры.

«Термометр показал 25 градусов», — сказал Клемешов.

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 21 июля, и начнется в 17.30 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.