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Борис Игнатьев: «Клаудиньо не такой культовый игрок, как Глушенков»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выступления полузащитника Максима Глушенкова за «Зенит» в новом сезоне.

«Глушенков с первых матчей привнес в игру «Зенита» много нового. В первую очередь, это настоящая боевая единица, а не игрок второго плана. Он с ходу вписался в построения «Зенита», при этом удачно проявляет свои индивидуальные качества.

Может, я ошибаюсь, но Клаудиньо сейчас, на мой взгляд, не такой культовый игрок, как Глушенков. Связка Вендел — Глушенков выглядит очень перспективно, эти игроки знают, как обострить ситуацию у штрафной соперника», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В двух матчах за «Зенит» Глушенков забил четыре гола. В следующей игре сине-бело-голубые встретятся в гостях против «Рубина» 27 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Борис Игнатьев
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
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20.07 20:00
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21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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