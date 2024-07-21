Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:39

Сычев: «Локомотиву» будет сложно бороться за тройку в чемпионате России»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил игру «железнодорожников» в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

«Молодцы, реализовали свои моменты. Сережа Пиняев — молодец. В принципе, я получил удовольствие от игры, но все же больше соперники ошибались, чем «Локомотив» создавал что-то креативное. Конечно, большой плюс, что почти все свои моменты реализовали и добыли три очка на своем поле. Это очень важно на старте чемпионата.

Чувствуется, «Локомотиву» не хватает и Антона Миранчука, и Рифата Жемалетдинова, и Макса Глушенкова, и Гильерме, конечно. Мне трудно сказать, на какую позицию железнодорожники будут претендовать в этом сезоне. Нужно услышать от руководства, какая задача стоит перед командой. Мне кажется, что за тройку «Локомотиву» будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна", — сказал Сычев Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в таблице РПЛ, отстав от тройки призеров на три очка.

В это межсезонье московский клуб покинули Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Максим Глушенков. Жемалетдинов на правах свободного агента присоединился к ЦСКА, а Глушенков за 6,3 миллиона евро перешел в «Зенит».

Источник: Legalbet
Дмитрий Сычев
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Перед матчем «Спартак» — «Оренбург» провели замер температуры
Балахнин заявил, что «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА в первом матче сезона РПЛ
«Оренбург» — «Спартак»: Зорин и Соболев сыграют с первых минут
«Оренбург» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
«Оренбург» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Бушманов считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Пояркова: «Интерес от «СКА-Хабаровска» есть, ведем диалог»

Перед матчем «Спартак» — «Оренбург» провели замер температуры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости