Сычев: «Локомотиву» будет сложно бороться за тройку в чемпионате России»
Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил игру «железнодорожников» в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).
«Молодцы, реализовали свои моменты. Сережа Пиняев — молодец. В принципе, я получил удовольствие от игры, но все же больше соперники ошибались, чем «Локомотив» создавал что-то креативное. Конечно, большой плюс, что почти все свои моменты реализовали и добыли три очка на своем поле. Это очень важно на старте чемпионата.
Чувствуется, «Локомотиву» не хватает и Антона Миранчука, и Рифата Жемалетдинова, и Макса Глушенкова, и Гильерме, конечно. Мне трудно сказать, на какую позицию железнодорожники будут претендовать в этом сезоне. Нужно услышать от руководства, какая задача стоит перед командой. Мне кажется, что за тройку «Локомотиву» будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна", — сказал Сычев Legalbet.
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в таблице РПЛ, отстав от тройки призеров на три очка.
В это межсезонье московский клуб покинули Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Максим Глушенков. Жемалетдинов на правах свободного агента присоединился к ЦСКА, а Глушенков за 6,3 миллиона евро перешел в «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1