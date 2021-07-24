«Химки» — «Зенит»: Набиуллин постоянно неправильно вводит мяч из аута. Но судьи молчат
На 25-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку, позволив защитнику хозяев Эльмиру Набиуллину неправильно ввести мяч из аута.
В результате команда из Химок получила шанс организовать острую атаку. Еще раз Набиуллин неверно вбросил мяч на 38-й минуте — и снова судьи промолчали.
Игрок «Химок» не вбрасывал мяч из-за головы,он не находился над головой, а располагался сбоку от головы. Это нарушение правил — нарушение процедуры вбрасывания мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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