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Судейство

«Химки» — «Зенит»: Набиуллин постоянно неправильно вводит мяч из аута. Но судьи молчат

18:25
24 июля. Химки. «Химки» — «Зенит». 24 июля. Химки. «Химки» — «Зенит».
24 июля. Химки. «Химки» — «Зенит».
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На 25-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку, позволив защитнику хозяев Эльмиру Набиуллину неправильно ввести мяч из аута.

В результате команда из Химок получила шанс организовать острую атаку. Еще раз Набиуллин неверно вбросил мяч на 38-й минуте — и снова судьи промолчали.

Игрок «Химок» не вбрасывал мяч из-за головы,он не находился над головой, а располагался сбоку от головы. Это нарушение правил — нарушение процедуры вбрасывания мяча.

24 июля. Химки. "Химки" - "Зенит".
24 июля. Химки. «Химки» — «Зенит».
Химки — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 1
Зенит 1
2-й тайм

ТБ 2.5

30%

1.70

Ф2 (-1,5)

27%

2.03

Ф2 (-1.0)

22%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Спартак

П2

27%

2.20

Обе забьют - да

23%

1.81

1X

19%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
Динамо 2
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

2.00

ТБ 2.0

25%

1.87

П2

18%

2.65

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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