Полузащитник ЦСКА Бийол высказался о борьбе за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в разговоре с «СЭ» оценил шансы своей команды в борьбе за первое место в чемпионате России.

Вчера команда в первом туре Тинькофф РПЛ победила «Уфу» со счетом 1:0.

— Многие думают, что ЦСКА будет тяжело бороться за чемпионство...

— Будет тяжело. Это очень непростая задача, но мы сделаем все, чтобы это стало возможно. Нужно выигрывать каждый матч, отдавать 100 процентов своих возможностей, а потом посмотрим, что получится.