Павлюченко: «Думал, что Фернандес не пойдет никуда, кроме ЦСКА»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит».

«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень. Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать. Даже если не тренировался, недели две — и наберет форму. «Зенит» получил хорошего игрока», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.