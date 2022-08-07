Павлюченко считает, что разговоры о чемпионстве плохо влияют на футболистов «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что разговоры о победе «Спартака» в РПЛ в начале сезона плохо сказываются на футболистах клуба.

«Когда «Спартак» начинает удачно чемпионат, все начинают говорить про чемпионскую игру и чемпионского тренера. Это всегда очень плохо сказывается. Давайте выводы пока не будем делать по «Спартаку», я думаю, что нужно подождать 10-15 туров, тогда будет реально видно, на что способна команда в этом сезоне. Поэтому сейчас говорить о чемпионстве рано, это ведь и плохо для «Спартака», ведь начинают говорить, что нашли свою игру», -приводит слова Павлюченко ТАСС.

Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА. У команд по 10 очков.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.