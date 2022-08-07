Орлов: «Рад за спартаковских болельщиков! Соболев прогрессирует»
Комментатор Геннадий Орлов отдал должное игре «Спартака» в матче с «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.
«Спартак» в матче с «Уралом» понравился. Все бегут, открываются. Есть агрессия. Абаскаль их зажег. Помните, раньше нередко был этот скучный перепас… А сейчас они сразу пытаются обострить. Первой же передачей. Да, рискуют, но зато играют в атаку. Жаль, что Мозес получил травму и, возможно, выбыл надолго. Это потеря. Я всегда поражался, когда его ставили на фланг обороны. Мозес должен играть в средней линии. Он же все умеет!
У Промеса открылось второе дыхание. А, может быть, и третье. Абаскаль привнес какую-то живинку в команду. При Тедеско, кстати, было то же самое. У игроков глаза загорелись. Промес заматерел. Понял, что в этой профессии нужно отдаваться делу полностью. Мне кажется, он и грает сейчас умнее того Квинси, когда тот только первый раз появился в «Спартаке». Голландец стал мудрее — и как футболист, и как мужчина.
Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется). Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский. Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил.
Я рад за болельщиков «Спартака». Наконец-то они вздохнули свободно. Им не надо обращать внимания на другие команды, а думать только о своей и аплодировать ей.
Сейчас все логично в игре красно-белых. Все на своих местах. Видна система. Все очень компактно. Это относится и к армейцам», — сказал Орлов «СЭ».
После 4 туров РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 10 очками, столько же у ЦСКА.
Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0