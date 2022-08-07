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Орлов: «Рад за спартаковских болельщиков! Соболев прогрессирует»

Орлов похвалил игру «Спартака» в матче против «Урала» в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов отдал должное игре «Спартака» в матче с «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Спартак» в матче с «Уралом» понравился. Все бегут, открываются. Есть агрессия. Абаскаль их зажег. Помните, раньше нередко был этот скучный перепас… А сейчас они сразу пытаются обострить. Первой же передачей. Да, рискуют, но зато играют в атаку. Жаль, что Мозес получил травму и, возможно, выбыл надолго. Это потеря. Я всегда поражался, когда его ставили на фланг обороны. Мозес должен играть в средней линии. Он же все умеет!

У Промеса открылось второе дыхание. А, может быть, и третье. Абаскаль привнес какую-то живинку в команду. При Тедеско, кстати, было то же самое. У игроков глаза загорелись. Промес заматерел. Понял, что в этой профессии нужно отдаваться делу полностью. Мне кажется, он и грает сейчас умнее того Квинси, когда тот только первый раз появился в «Спартаке». Голландец стал мудрее — и как футболист, и как мужчина.

Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется). Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский. Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил.

Я рад за болельщиков «Спартака». Наконец-то они вздохнули свободно. Им не надо обращать внимания на другие команды, а думать только о своей и аплодировать ей.

Сейчас все логично в игре красно-белых. Все на своих местах. Видна система. Все очень компактно. Это относится и к армейцам», — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 10 очками, столько же у ЦСКА.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

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ФК Спартак (Москва)
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0
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3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
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