Орлов: «Рад за спартаковских болельщиков! Соболев прогрессирует»

Комментатор Геннадий Орлов отдал должное игре «Спартака» в матче с «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Спартак» в матче с «Уралом» понравился. Все бегут, открываются. Есть агрессия. Абаскаль их зажег. Помните, раньше нередко был этот скучный перепас… А сейчас они сразу пытаются обострить. Первой же передачей. Да, рискуют, но зато играют в атаку. Жаль, что Мозес получил травму и, возможно, выбыл надолго. Это потеря. Я всегда поражался, когда его ставили на фланг обороны. Мозес должен играть в средней линии. Он же все умеет!

У Промеса открылось второе дыхание. А, может быть, и третье. Абаскаль привнес какую-то живинку в команду. При Тедеско, кстати, было то же самое. У игроков глаза загорелись. Промес заматерел. Понял, что в этой профессии нужно отдаваться делу полностью. Мне кажется, он и грает сейчас умнее того Квинси, когда тот только первый раз появился в «Спартаке». Голландец стал мудрее — и как футболист, и как мужчина.

Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется). Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский. Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил.

Я рад за болельщиков «Спартака». Наконец-то они вздохнули свободно. Им не надо обращать внимания на другие команды, а думать только о своей и аплодировать ей.

Сейчас все логично в игре красно-белых. Все на своих местах. Видна система. Все очень компактно. Это относится и к армейцам», — сказал Орлов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице с 10 очками, столько же у ЦСКА.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь