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Павлюченко: «Локо» сейчас необходим такой форвард, как Дзюба»

Роман Павлюченко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото ФК &quot;Локомотив&quot;

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

— «Локомотив» подписал контракт с Артемом Дзюбой. Понимаете клуб?

— Дзюба — опытный футболист. Самое важное, что он забивной, всегда держал свой уровень. А «Локомотив» оказался в такой ситуации, что ему просто необходим такой форвард.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас москвичам красивая игра не нужна. На первом месте стоит результат — турнирная ситуация обязывает. Дзюба способен добывать очки. Так что «Локо» поступил правильно. Артем уже тренируется, принял участие в контрольном матче. Если успеет набрать кондиции, то, не сомневаюсь, принесет железнодорожникам немало пользы. Главное, чтобы Дзюба подготовился.

— Сколько голов он забьет за 13 туров?

— Не готов сказать. Спросите у Дзюбы. Ему же играть за «Локо». Но как я заметил выше, забивать он не разучился. Немного надо подготовиться в физическом плане, и все будет нормально.

Полностью интервью Павлюченко «СЭ» читайте здесь

Артем Дзюба
Роман Павлюченко
ФК Локомотив (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

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Краснодар

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