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Сегодня, 13:30

Павлюченко назвал сильнейшего нападающего РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Писарский.
Фото ФК «Крылья Советов»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» дал совет нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому (Сычевому).

— Кто, на ваш взгляд, сейчас сильнейший нападающий в РПЛ?

— Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.

— Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.

— Значит, пока они.

— Писарский продолжит так же исправно забивать или это форвард-вспышка на сезон или даже на полсезона?

— Мне сложно загадывать. Лично с ним не знаком. Все зависит от него. Если есть голова на плечах, он и дальше продолжит забивать. От настроя, нацеленности все идет. Если же посчитает, что он уже всего добился и делит первую строчку с Промесом, все может закончиться быстро. Но я не думаю, что он глупый парень. Желаю ему стабильности не только в одном конкретном сезоне, но на протяжении всей карьеры. Пусть забивает! Кто ж против?

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в РПЛ, забил 14 голов и сделал 1 ассист.

Полностью интервью Романа Павлюченко «СЭ» читайте здесь

Владимир Сычевой
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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