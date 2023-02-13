Павлюченко назвал сильнейшего нападающего РПЛ

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» дал совет нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому (Сычевому).

— Кто, на ваш взгляд, сейчас сильнейший нападающий в РПЛ?

— Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший.

— Сейчас первое место делят Писарский (Сычевой) и Промес.

— Значит, пока они.

— Писарский продолжит так же исправно забивать или это форвард-вспышка на сезон или даже на полсезона?

— Мне сложно загадывать. Лично с ним не знаком. Все зависит от него. Если есть голова на плечах, он и дальше продолжит забивать. От настроя, нацеленности все идет. Если же посчитает, что он уже всего добился и делит первую строчку с Промесом, все может закончиться быстро. Но я не думаю, что он глупый парень. Желаю ему стабильности не только в одном конкретном сезоне, но на протяжении всей карьеры. Пусть забивает! Кто ж против?

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в РПЛ, забил 14 голов и сделал 1 ассист.

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